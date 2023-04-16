味全龍「大師兄」林智勝300轟出爐！16日從樂天桃猿終結者豪勁手中敲出代打3分炮，外界期待已久的300轟里程碑終於「達陣」，繼續堆高他寫下的全壘打紀錄。

今天林智勝並未排進先發行列，主要是教練團體恤以41歲的他怕他午場出賽太累，結果在8局代打上陣開轟。

翻開林智勝生涯全壘打紀錄，生涯首轟在2004年6月8日，從中信鯨洋投邏逤手中敲出，生涯首支代打全壘打則是2005年6月11日，棒打黑拔都。2006年3月31日則敲出生涯首支滿貫炮。2009年4月12日則是從曹竣崵手中敲出生涯首支再見全壘打且是支滿貫炮。

林智勝百轟在2010年4月1日達成，200轟則是在2015年9月12日棒打陳韻文，2021年林智勝在球季尾聲連2場開轟，在11月21日從曾仁和手中敲出滿貫炮，生涯289轟出爐追平張泰山保有的聯盟紀錄。

隔年林智勝轉披龍袍，在4月3日台南棒球場敲出破紀錄的290轟，接下來他每敲1轟都將聯盟紀錄向上堆高，去年球季他久違再繳出單季10轟成績，生涯全壘打數來到299，距離300轟里程碑只差最後一步。

今年球季開打，外界都在期待林智勝何時能夠開轟，隊友劉基鴻就說，只要輪到林智勝打擊時，不管自己要做什麼都會先放下手邊工作，就是不想要錯過這一刻，而在龍隊今年第11場比賽，林智勝終於開轟，300轟里程碑達成，續將「林智勝障礙」堆高。

味全龍林智勝300轟達陣，16日8局代打敲出3分炮。（味全龍提供）