女星賈永婕不僅外貌亮眼，也具有一顆熱血行善的心，在疫情期間跳出來募款、捐物資、便當到醫療院所，暖舉曝光後讓大眾封其為「防疫女神」。此外，她也用心經營社群，屢屢在臉書上更新生活點滴和粉絲分享，昨(15)日便在臉書透露深夜大啖臭豆腐，親民模樣讓粉絲讚翻。

賈永婕昨日更新一則臉書貼文，表示老公王兆杰好不容易排到台北一間有名的臭豆腐店的號碼牌，因此她與老公便在昨晚跑去現場朝聖，「11:30就開車出發，排到半夜12點可以吃。」而老公問她要現場吃還是外帶時，更毫不遲疑的選擇在路邊享用，「當然是直接吃啊！」

對此美食，賈永婕直接和其他饕客一樣，在街道旁配上泡菜，一口接著一口享用，毫無偶像的架子，更笑說自己難以抵擋臭豆腐的誘惑，在半夜吃起美食：「天啊半夜12:00女神是不可能吃東西啦！破功破功。」此外，更指出與其獨樂樂不如眾樂樂，便帶著打包好的臭豆腐與壽星好友一起分享。

另外，賈永婕也在貼文之中，以照片方式曬出整起事件的過程，不只與老公笑著和食物合照，更化身「外送員」，送食物給朋友。而文末更是和粉絲們喊話，希望能一起分享各式口袋名單，共同享受大啖美食的快樂。對此，不只有粉絲們紛紛獻上自家的「私人收藏」，還有人感嘆著女神的模樣超級親民，寫下：「女神竟然站在路邊吃臭豆腐」、「好接地氣啊！」更大讚女神老公的素質：「必須說！你老公在群組發問超有禮貌。」讓賈永婕笑回：「哈哈哈他真的是書生。」