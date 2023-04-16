台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群修復完成，今天舉行啟用典禮，台東市公所感謝中央及地方支持。（蔡旻妤攝）

台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群修復完成，今天舉行啟用典禮，台東市公所感謝中央及地方支持，台東市長陳銘風說，歡迎大家來參觀畫展，善用這個具有歷史意義的藝文空間。

陳銘風致詞時表示，市長公館及台東市長官舍建築群自2004年成立藝文園區並命名為寶町藝文中心，2005年榮獲內政部營建署魅力城鄉大獎。市長公館於2002年12月登錄為台東縣歷史建築、而台東市長官舍建築群在2012年5月登錄為歷史建築。

台東市公所指出，日式宿舍自1999年以來歷經4次整修，而這次修復工程於2019年完成規劃設計階段，修建期程自2021年7月1日申報開工進行修復、工期450天，於2022年9月26日竣工完成，總經費共計4800萬餘元。

陳銘風説，這次特邀台東縣書畫教育學會辦理疫情下的創作展，第2、4館以春夏秋冬四季結合24節氣為藝術表達的主軸，春溫、夏熱、秋涼、冬寒構建自然界一切生物的春生、夏長、秋收、冬藏這樣自然規律，這次展覽以書畫、篆刻、陶藝作品意象表現，展期至8月10日，歡迎大家蒞臨參觀。

寶町藝文中心園區內共有4棟，市長公館第1棟為獨棟甲種判任官形式之官舍；臺東市長官舍建築群第2棟至4棟共計3棟為雙併丙種判任官形式之官舍，其中第1棟及第4棟將為本所管理為市政、藝文展示空間，第2、3棟未來將委外管理成為展售空間。

現場包括縣長饒慶鈴、縣議員張國洲、國立生活美學館館長江愚、台東縣文化處長李吉崇、前市長賴坤成、立委劉櫂豪、首席市政顧問吳東穎及豐谷藥業董事長蔡登山、金剛寺監寺慧立法師等人到場參與。市政顧問團當場捐出250萬元作為幫助弱勢家庭及急難救助用途。