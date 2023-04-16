台南市長黃偉哲(左)欣賞林文嶽、楊慧華的作品。(曹婷婷攝)

民眾到台南文化中心欣賞兩名藝術家的作品。(曹婷婷攝)

來自台南白河蓮鄉的林文嶽，以「泡茶等花開」的修為琢磨創作，今天出席台南文化中心第8屆台南傑出藝術家全國巡迴展，他笑談最初在白河蓮花節路邊擺攤畫蓮花T恤，當一個穿拖鞋、嚼檳榔客人把T恤穿上身，望著身上蓮花臉上綻放笑容，讓他很感動，「美感人人都有，只是我們有沒有去用它」。

台南市政府文化局舉辦第8屆台南傑出藝術家全國巡迴展《清風←→懸念：林文嶽、楊慧華水墨陶作對語》，即日起至4月30日在台南文化中心展出，6月16日巡迴至台北國父紀念館、7月22日巡迴至台中大墩文化中心。

策展人成功大學藝術研究所名譽教授蕭瓊瑞說，林文嶽與楊慧華同為1960年代出生的中生代藝術家，兩位藝術家在他眼中是「絕配」，都同時投入水墨、陶藝創作，各有不同表現風格與精采，這次策展讓兩人的作品對語，值得觀者細細品味。

林文嶽以獨特《白河白》與《關嶺青》融入白河蓮蓬灰與關子嶺溫泉泥，發揚蓮鄉特色，目前作品同時於台北工藝中心台北當代工藝設計分館、台南文化中心展出。他回憶最初創作起點從在路邊攤畫蓮花T恤開始，當時遇有客人指指點點、有人開心買回去，印象深刻的是有一名客人穿著拖鞋、嚼檳榔看他作畫，原本頗有意見但當把蓮花T恤穿上身，湧現一股難以言喻的潔淨感。

台南大內人的楊慧華說，「我是幸福的」，她說，一路走來遇到很多貴人，雖然曾一度向生活妥協，但始終沒放棄創作，10年前完成想讀大學的心願，遇到老師打開她在水墨、陶藝創作的視野，曾獲南瀛獎、南美獎等大獎。

台南市長黃偉哲今天到場欣賞兩位藝術家作品時表示，水墨畫和陶藝兩個看似不同的藝術領域，在這次巡迴展中兼容並蓄，毫無違和感地接軌，台南接下來將迎接400年里程碑，希望藉此藝術巡迴展，讓大家看到台南藝文的細緻與深度及豐富文化底蘊。