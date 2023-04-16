民進黨立委初選民調17日起進行，台北市議員王世堅登記第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉，2人今日同台於社子島迎接白沙屯媽祖，不僅握手，還現場互動加Line好友，王世堅表示，遇到何不會尷尬，選舉是一時的，彼此互相努力。

王世堅、何志偉「堅偉大戰」愈演愈烈，今日則同台於社子島迎接白沙屯媽祖，互動仍可見煙硝味，何志偉與王世堅握手時說，「歡迎到我的選區，一起為社子島民眾做事。」王世堅則回覆，「這裡15年前也是我選區」。

王世堅受訪指出，整個台北市、整個台灣，都是身為議員和立委應該要服務的地方，地不分南北，尤其台北市就這麼大，議員和立委不應該區分誰的區域。

而立委初選首次和何志偉同台，是否會感到尷尬？王世堅回應，不會，一點都不覺得，初選很快速明後天就會結束，初選是一時的，大選也是一時的，但是大家永遠都是地方共同經營的夥伴，活動前沒有遇到何志偉，但大家彼此互相努力。

而何志偉經營社子島許久，王世堅該如何拿下社子島？王世堅說，社子島在北市府和中央努力之下，目前已經通過環評也決定開發方向，但遇到利益人士阻撓，社子島已經守護台北市6、70年，現在是台北市要回饋社子島的時候，社子島應該立刻開發。

而活動中，王世堅和何志偉中間還站著葫蘆寺董事長郭江源，媒體問及，王世堅要不要和何志偉加Line好友？剛換成智慧型手機的王世堅開玩笑回覆，「我不曉得怎麼使用，等一下你教我。」隨後也拿出手機遞給何志偉，由何志偉加好友，何志偉加完好友後說，「已經發訊息給你」，王世堅道謝後，2人繼續活動。