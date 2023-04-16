烏克蘭國家預防腐敗局(National Corruption Prevention Agency)日前將中國科技公司小米(Xiaomi)列入「國際戰爭資助者」(International War Sponsor)名單，稱該公司在俄羅斯全面入侵烏克蘭後繼續在俄羅斯開展業務。小米隨後發表聲明表示強烈反對。

《美國之音》引述烏克蘭媒體《基輔獨立報》(The Kyiv Independent)報導，烏克蘭官方發表聲明指出，在俄羅斯人轟炸烏克蘭的同時，小米在2022年第3季度對俄羅斯的出貨量較一季度增加了39%。小米是大陸知名網路與電子產品製造商，對俄羅斯主要銷售包括智慧手機與網路電視等消費性電子產品。

烏克蘭當局強調，「小米公司正在資助恐怖主義國家的軍事侵略，必須為其行為承擔聲譽和法律後果。」

根據該新聞稿，烏克蘭國家預防腐敗局已經將21家公司為「國際戰爭資助者」。小米公司在微博上對烏克蘭的舉措表示強烈反對，聲稱該公司「堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和網路訊息的權利。