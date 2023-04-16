香港財政司長陳茂波將於17日赴北京，拜會財金、商務及科技等相關的中央部委和機構，討論共同關注的事宜與加強交流和合作，期間會到北京大學發表演講。香港環境及生態局長謝展寰則於今日傍晚前往北京，討論食品供應和安全以及能源等議題。

香港星島網報導稱，陳茂波此行希望更積極推進香港融入大陸發展大局，預計21日中午返港。局方指，相關政策局局長和金融監管機構代表將參與部分行程，包括財經事務及庫務局長許正宇、商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀，以及保險業監管局行政總監張雲正。

另外，謝展寰16日傍晚離港，前往北京訪問，將與大陸國家海關總署及國家能源局官員會面，討論食品供應和安全以及能源等議題，並持續深化與大陸的交流合作，將於18日返港。

訪問團成員包括環境及生態局常任祕書長（食物）劉利群、環境及生態局常任祕書長（環境）謝小華、環境及生態局副祕書長（環境）伍江美妮、環境及生態局副祕書長（食物）李炳威及食物環境衞生署食物安全中心食物安全專員黃宏。