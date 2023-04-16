女星藍心湄80年代出道，在歌手、主持人、演員等領域都表現出色，有「百變女王」、「臺灣瑪丹娜」的美稱，她主持《女人我最大》多年，在身材造型上有自己的一番見解，藍心湄時常會透過社群平台分享生活，今（16）日她曬出一組運動照，下半身只穿著小褲露出逆天美腿，讓許多網友看傻。

藍心湄今（16）日在社群平台曬出一組照片，透露昨天晚上喝太多酒，今天醒來後上課時頭還是暈的，「重點是……老師起不來」，藍心湄也向媽媽喊話「藍媽！別擔心喔，我是乖學生，我不是只會喝酒，就是去喝酒的路上（自拍好累）」。照片中藍心湄穿著短版上衣，腹部沒有一絲贅肉，下半身則穿著黑色三角形狀短褲露出修長美腿，蜜桃臀曲線豐滿，完全看不出來已經57歲。

照片一放立刻引起許多藍勾勾好友注意，楊繡惠直誇「哇美腿」，王彩樺大讚「辣辣辣」，林心如則問「這是什麼褲子」，藍心湄回答「運動褲，通常是打排球穿的」，讓林心如直說性感，好身材也收獲網友的一致讚美，「這身材…太不科學啦」、「沒半點贅肉」、「線條真棒」。

藍心湄在演藝圈打滾38年，從唱跳歌手到主持工作都做出好成績，在演藝圈人緣很好，收了許多藝人當義子女，包括黃小柔、汪東城、唐禹哲、謝和弦、阿Ben、張本渝、郭彥均、郭彥甫等人。

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