國道3號北向171公里清水段今天下午3點17分發生兩輛自小客車追撞事故，導致4人受傷，更一度造成車流回堵約4公里，經過半小時才排除佔用，公路警察局第七大隊表示，雙方駕駛並未酒駕，詳細原因待調查。

今天下午國道3號北向171公里處發生兩輛自小客車發生追撞後，其車輛車頭皆轉為逆向後，分別停放於外側路肩及外側車道上，導致4人受傷分別送往沙鹿光田及梧棲童綜合醫院治療，事故發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，下午3點48分完全排除恢復通車。

警方表示，此事故經檢測駕駛酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。本大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣本局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流。呼籲民眾駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。