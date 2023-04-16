潭雅神自行車道著名的打卡景點「S彎道」。（觀旅局提供／張亦惠台中傳真）

潭雅神綠園道是台中知名自行車專用道，台中市政府觀光旅遊局為維護行人安全及自行車騎士用路權益，今年在潭雅神綠園道4.9K至5.2K南側增設兩座人行景觀橋分別為宮粉一橋及二橋，粉色配色不僅浪漫吸睛，還增加安全性。

觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道為台灣鐵路管理局神岡線鐵路改建的自行車專用道，每年約有400萬遊客人次到此騎乘遊憩，為保護自行車騎士及散步民眾安全，觀旅局近年來持續積極建設並改善人車分道，去年完成碧綠一、二橋及人車分道相關設施，已成為網紅拍攝打卡熱點，今年再編列1500萬元於潭雅神綠園道4.9K至5.2K南側增設人車分道（含兩座人行陸橋）及4.5K老樟樹平台既有休憩涼亭改善，今年3月初竣工完成。

宮粉一橋、二橋串接東西兩側人行步道，優化環境友善空間，夢幻粉色系配色柔和、浪漫，十分搶眼，夜間搭配燈光照明更顯獨特，吸引不少遊客拍照打卡，近期開放後已成為綠園道最夯景點。

觀旅局補充，潭雅神綠園道4.5K老樟樹平台休憩涼亭過於老舊，基礎及原木立柱部分腐爛，考量民眾休憩安全性，此次工程改以鋼構立柱並重新設置基礎，使涼亭更加穩固，民眾使用更安心，竣工啟用後搭配著名的打卡景點「S彎道」、「波浪道」，夾道成排大樹構築成一條涼爽的綠色隧道，歡迎遊客到訪。