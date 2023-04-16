南投縣長許淑華日前下午親自前往埔里鎮4處排水溝及野溪排水工程會勘，允諾民眾將請相關局處盡快改善。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣埔里鎮珠格里、枇杷里及福興里4處排水溝及野溪排水工程分別出現久失修、表土流失、邊坡沖蝕崩塌等情形，南投縣長許淑華日前下午親自前往各地會勘，聽取在地民眾及里長意見，爭取盡快改善排水工程，避免積水及釀災，保障農民耕地安全。

一行人首站抵達珠格里珠生路38-2號前排水溝，該水溝年久失修，水溝底部破損坑洞，且雜草叢生，許淑華表示，此段排水溝前後都有住家，原來護岸的砌石擋土牆都已損壞崩落，確實有必要重新施作水溝，讓民眾身家財產可以獲得保障，初估經費約需80萬元，將責由工務處辦理測設發包，予以改善。

接續到枇杷里寶湖路旁河道寬約8公尺的野溪，該野溪上、下游兩岸均設護岸保護，然右岸長度約30公尺之凹岸處，每逢雨季溪水暴漲遭受水流淘刷岸坡，已有表土裸露流失。對此，許淑華表示，將責由農業處發包改善修補，避免讓邊坡持續收到沖刷而流失。另，縣府也會一併清理河道雜草，初估經費約需108萬元，會在汛期前盡快完成。

至於福興里福興段埵龍寺旁的排水工程，因坑溝緊臨福長路箱涵長度約45公尺坡度陡降，在大雨來臨時，常溢流至周旁農地，導致兩岸邊坡沖蝕崩塌；福興農場周邊的史港溪大坑排水支線及茸坑野溪處則需清除河道高莖作物及修整。

許淑華表示，該坡地排水狀況確實需要改善，才能有效排放至下游排水溝，以防止水流挾帶泥砂繼續侵蝕及淹沒，確保周邊土地及民生命財產安全，初估經費約需90萬元，而史港溪大坑排水支線及茸坑野溪處共計約1800公尺，初估清疏經費約需69萬元，皆會請農業處盡速予以改善。