貧血是不少疾病的第一徵兆，醫師表示，臨床上若發現病患貧血，醫師一定會仔細檢查；國外研究發現，大腸癌患者中有近6成會出現貧血症狀，曾有一名50多歲的男性患者血紅素僅8，檢查確診為胃癌。醫師提醒，男性遇到缺鐵性貧血時，務必注意是健康警訊。

台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師吳鴻誠在《健康2.0》指出，臨床上若遇到貧血患者，絕非只給鐵劑了事，因為貧血是不少疾病的徵兆。美國哈佛大學在1983年到1987年針對207個大腸癌個案進行研究，發現所有個案共出現15種症狀，其中有貧血症狀者佔57%，亦即近6成的大腸癌個案有貧血症狀。

他並表示，冰島也曾追蹤1955年至2004年間、共2000多例大腸癌個案，有貧血症狀的人也佔所有大腸癌個案的6至7成，因此，門診只要看到貧血，尤其是缺鐵性貧血要特別小心，若是男性有缺鐵性貧血，更是不能大意，因為男性少有缺鐵性貧血。

吳鴻誠舉例，曾遇過一位50多歲的男性，到院檢查發現血紅素只有8，遠低於男性標準值的13，且患者的糞便潛血反應為陽性，經胃鏡確認，患者胃部有一顆6~7公分的腫瘤，而患者當時僅感到胃不舒服，「若不是從貧血發現，因腫瘤增長快速時，可能會轉移肝、肺臟，屆時將無法開刀治療了。」