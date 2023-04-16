大陸國務院港澳辦主任夏寶龍16日繼續在香港的考察行程，早上先到立法會與全體議員會並參加午宴，活動以閉門形式進行。港媒透露，夏寶龍提及他是第一次來立法會，中央官員到立法會與議員對話也是「歷史性」的；他還指出，民主可以是協商，大陸就是例子，「不要覺得反對就是民主」。

香港星島網引述消息透露，此次會面先由立法會主席梁君彥作歡迎辭，民建聯李慧琼、「班長」廖長江、新民黨葉劉淑儀、經民聯盧偉國、工聯會黃國等人先後發言。夏寶龍提及今次是第一次來立法會，之前已想來很久，形容今次有中央官員到立法會與議員對話是「歷史性」。

夏寶龍續指立法會要與政府達致良政善治，不像過往拉布、搶眼球，「不要覺得反對就是民主」，又指民主可以是協商，內地就是例子，最重要是找一條對人民最有益的路。香港不能再蹉跎歲月，過去幾年立法會的混亂局面永遠不再發生，希望議員要團結。

報導指出，今早立法會明顯加強保安，正門及天橋入口封鎖，議員及相關祕書處職員以外人士均不得進入。警方也加強部署，在立法會外戒備。夏寶龍在早上約10時半抵達立法會大樓，在車上向在場傳媒揮手，陪同他到場的包括香港特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等。

此外，夏寶龍15日在全民國家安全教育日上發表講話，指香港要時刻警惕國安風險，2019年動亂是永不磨滅的傷疤，遊行並不是表達訴求的唯一方法等。大陸全國港澳研究會副會長譚耀宗接受電視訪問時表示，相信夏寶龍的講話，或顯示日後遊行「可免則免」。

針對夏寶龍所會見的都是「獲邀人士」為主，未見民主派身影。譚耀宗指，夏寶龍也有到茶樓與大眾市民見面，而現時在「愛國者治港」之下，參與建制的都是愛國者，「如果不支持一國兩制的話，大家都沒有共同語言，那沒有意思。」