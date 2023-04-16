不美滿的性生活可能導致感情生變。一位男子表示，自己GG勃起長度約是12公分，超過台灣平均長度，女友卻說台灣平均尺寸是15公分，讓他感到相當難過，不知如何說服女友。對此，有老司機分享類似經驗，其實問題就是女友覺得他的尺寸不夠，建議他可以在愛愛時先在女友下體多塞一顆跳蛋，如此一來就能滿足女友性需求。

原PO在Dcard以「怎麼說服女友我的沒有很小？」發文表示，他的GG長度約是12公分，超過台灣平均長度的11公分，女友卻說台灣男性平均是15公分，讓原PO心理不是滋味，「我該怎麼說服她？」

對此，許多網友紛紛回應，「看來她很在意」、「你不是小，是她不夠用」、「頂到她的肺，她就信了」、「不用説服了，看的出來你女朋友比你見多識廣，她小弟弟看太多了，她要表達的只是你小弟弟很小，不好意思明講而已」。

另外有老司機分享經驗，「我男友也是12公分，但是他會先塞一顆跳蛋再X進來，12+3就有15公分及格了」、「我也有試過，先塞一顆跳蛋再插，女友反應很棒，怕拿不出來可以用保險套裝著再放進去，開口的地方拉出來就好」。

據本站先前報導，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師分享，根據目前現有數據，台灣男性勃起後的平均尺寸約為11.5公分，國外平均勃起長度則是13.12公分。