據英國《獨立報》14日報引述專家說法報導，新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus（XBB.1.16）使得印度新型冠狀病毒感染（COVID-19）確診個案急增。印度14日確診個案1萬1109宗，按日增3279宗。印度為阻止情況惡化，推出新措施，包括恢復生產疫苗、重推「口罩令」以及醫院舉行演習。此外病毒已在多國出現，引起醫學界注意。

新變異株Arcturus 1月下旬首次在印度發現，現已在22個國家出現，包括英國、美國、澳洲及新加坡等。

據英國《獨立報》14日報導稱，研究表明Arcturus傳染性可能比上一個主要亞變種高1.2倍，使它有可能成為主流病毒株。該報導引述專家說法，認為Arcturus就是導致印度病例增加的原因。

除了傳染力，該新變異株對兒童的影響也令專家憂心。印度兒科學會（Indian Academy of Pediatrics）免疫接種委員會前主席瓦西什特（Vipin Vashishtha）稱，Arcturus可在兒童身上引發咳嗽、感冒、高燒及結膜炎等症狀；結膜炎在前幾波疫情中並不常見。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）即時追蹤（Nowcast） ，預測Arcturus占美國本周新增確診個案少於7％，CDC首度在14日為XBB.1.16開立新欄目。

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，會令病毒傳染力以及潛在致病性增加，但未有證據顯示會令重症率產生變化。