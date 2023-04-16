莿桐鄉外環道的刺桐樹今年終於又開花，有幾棵重現火紅美景。（周麗蘭攝）

刺桐釉小蜂成蟲在樹葉產卵形成「蟲癭」，外觀似瘤狀，幼蟲藏在樹葉吸取汁液。（周麗蘭攝）

莿桐鄉全鄉約有800株莿桐樹，原本每年4月間盛放，自20年前釉小蜂襲台後，刺桐樹被吸取汁液樹勢變弱，公所曾全面修剪但仍無法根治，近年採打針、噴藥方式雙管齊下，並且加強施肥照護，終於有點成效，外環道的刺桐花美景今年重現。

莿桐鄉以清朝先民種植「刺桐」得名，鄉公所前還有一株百年老刺桐樹，歷任鄉長在鄉內馬路種植刺桐行道樹，最多曾達1300株，4、5月間樹葉掉光花苞盛放，花朵如辣椒，整棵豔紅似火，有些人誤以為是火焰木。

鄉公所表示，2003年台灣許多刺桐未見開花，枝葉發生凸粒狀腫大且糾結扭曲，是刺桐釉小蜂入侵的開始，此後遍傳全台，莿桐鄉僅剩的800株刺桐樹也幾乎全面感染。

植物醫師表示，刺桐釉小蜂成蟲在樹葉產卵形成「蟲癭」，外觀似瘤狀，幼蟲藏在樹葉吸取汁液，樹葉扭曲乃至整棵枯死。

2019年大乾旱，蟲害更嚴重，公所前百年老刺桐樹奄奄一息，鄉公所引進樹木注射技術，把藥劑及營養劑注入樹木內。鄉公所表示，釉小蜂無法根除，只能每一年噴藥或打藥壓制。

今年不只百年刺桐老樹開花，外環道刺桐樹的開花率頗高，有幾棵出現整株火紅；鄉長廖秋蓉說，公所每年都會投藥，今年初較往年早一點用藥，且放慢速度，用藥程序更謹慎，可能更有防治效果。

莿桐鄉民表示，這幾年不是沒開花就是開得零落，希望能找到更有效方法恢復20年前見過的美景，也期待莿桐鄉能舉辦刺桐花節。