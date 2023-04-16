有些人表面單純無害，但其實很有心機，甚至為達目的不擇手段，不過也有些人外表嚴肅、距離感超重，但熟識之後發現他們真誠善良。《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女，總是一副生人勿近的嚴肅模樣，但其實心腸很軟，只要對方認錯，很快就能原諒對方、盡釋前嫌。

▍生肖虎

生肖屬虎的女生擁有與生俱來的強大氣場，對任何事都很有想法，因此外表給人的感覺較為嚴肅，讓人不敢輕易主動和她們打交道，但其實只要和她們熟識後就會發現，她們心腸特別軟，也很容易感動，面對感情同樣如此，嘴上雖然常常不饒人，但其實脾氣來得快去得也快，很快就能原諒對方。

▍生虎鼠

生肖屬鼠的女生個性內斂，平時懂得隱藏自己的情緒，不願讓人輕易察覺，因此總是一副冷漠疏離的樣子，但其實一旦和她們相處久了，就會發現她們內心柔軟、樂於助人，面對不開心的事情，只要對方稍微哄哄她們，就能輕易消氣原諒，不會有隔夜仇。

▍生肖牛

生肖屬牛的女生個性低調，總是默默做好自己的本分，也不善於表達，因此外表總給人難以親近的感覺，但其實她們內心善良、心腸軟，總是不求回報的幫助他人。面對感情同樣如此，雖然她們嘴上說得很決絕，但其實只要對方低頭示弱，她們會瞬間消氣，給予無限的包容。