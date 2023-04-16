蔣中正總統，攝1965年11月12日國父百年紀念。「時代考驗青年，青年創造時代」是蔣中正總統於民國40年8月26日夏令講習會結業典禮的演講內容所提到的一句話。（中時攝影組攝）

副總統賴清德日前表示，「時代考驗青年，青年創造時代」，這句話很適合當下的國際情勢。對此，工運人士鄭村棋表示，台灣的民主被民進黨糟蹋到什麼地步，還敢講民主？現又把蔣介石的魂招回來！

副總統賴清德14日出席「中華民國第61屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」，期許青年運用新興科技作為利器，成為國家因應新時代挑戰的力量，讓臺灣未來表現更好，在國際中占有一席之地。賴清德並表示，「時代考驗青年，青年創造時代」，這句話很適合當下的國際情勢。

工運人士鄭村棋今（16）日在《新聞大白話》表示，賴清德引用這句話，因為要選總統，想要爭取年輕人。大家要注意賴清德的轉折，賴清德就是務實的台獨工作者，是永遠撕不掉的標籤。

鄭村棋直言，去年民進黨大敗，發現蔡英文倡導的「抗中保台」，會引發戰爭，大家不願意、大家放棄、大家討厭，於是馬上改口說是「和平保台」，認為台灣已經獨立，不會實際上宣稱獨立，就是怕了，不敢講了！

鄭村棋說，賴清德獲得提名後，又開始改口，是要設計對立面，說台灣民主。鄭村棋質疑，台灣的民主被民進黨糟蹋到什麼地步，民進黨這幾年對內鬥爭，還敢講民主？台灣有民主嗎？又把蔣介石的魂招回來！

「時代考驗青年，青年創造時代」這句話是蔣中正總統於民國40年8月26日夏令講習會結業典禮演講，當中提到「時代正在考驗著你們青年，也惟有你們青年能創造時代」，希望參與講習者，完成對民族和時代的使命，創造中華民國青年們新的光榮歷史。