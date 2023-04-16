唱跳團體台1線雙人組熱情開場，兩人活潑的主持功力，讓整場演唱會增色不少。（邱立雅攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁（右起）、新竹縣副縣長陳見賢、新竹縣社會處長陳欣怡專注觀賞表演。（邱立雅攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁（右）感謝新竹縣政府與副縣長陳見賢的支持。（邱立雅攝）

歌手王茉聿大讚台下志工們就像太陽溫暖社會，特意獻上一首「太陽」。（邱立雅攝）

歌手彭正大受婆婆媽媽歡迎，台下很多隱藏版粉絲。（邱立雅攝）

歌手蔡家蓁一曲心花開，唱得婆婆媽媽心裡甜滋滋。（邱立雅攝）

歌手曾瑋中帶來多首經典台語歌曲，向歌壇大哥們致敬。（邱立雅攝）

歌手陳怡婷甜美的笑容擄獲觀眾的心。（邱立雅攝）

壓軸出場的賴慧如魅力無法擋，現場尖叫聲四起，還讓大批婆婆媽媽離開座位搶海報。（邱立雅攝）

新竹縣政府、旺旺文教基金會、中國時報、中天電視聯合舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，16日下午在縣府大禮堂熱鬧登場，向新竹縣所有志工致敬，邀請歌手王茉聿、彭正、蔡家蓁、曾瑋中、陳怡婷及賴慧如等歌手輪番為志工們獻唱，現場擠爆1200名志工，眾人齊揮閃光筆營造壯觀燈海，整場演場會尖叫聲連連。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，公益演唱會自2013年起到全台各縣市巡迴，已連續辦理10年，過去承蒙時任議長的副縣長陳見賢幫助，順利展開新竹縣的公益演唱會活動。此次演出的藝人朋友們是無償奉獻，同樣也是做志工，盼望在場所有人在演出給予熱烈掌聲，就像給自己鼓勵。

周哲仁表示，基金會一直秉持蔡衍明董事長指示，推廣「讓孝順成為一種習慣、讓奉獻成為一種榮耀」，大家應該要孝順父母，傳承敬老、尊老的傳統道德，也推行志願工作服務社會的理念。非常感謝新竹縣政府除了演唱會，還有各項社會服務的協助。

陳見賢則表示自己每年都參加公益演唱會，他感謝旺旺文教基金會、中時與中視對新竹縣的支持，不只舉辦讓奉獻成為一種榮耀演唱會，每年更多次前來新竹縣幫助弱勢，資助可觀的金額，讓他對蔡衍明董事長非常感恩，做好事大家一起來。

社會處長陳欣怡表示，竹縣的志工夥伴有1萬3665人，感謝旺旺文教基金會延續多年來對新竹縣志工服務的支持，更感謝所有辛苦的志工伙伴，特別是在場社福類志工、教育類志工、衛生類志工、文化類志工、警政類志工、消防類志工、民政類志工、地政類志工以及環保類志工，感謝大家在疫情中，默默堅守岡位，無私付出與奉獻。

演唱會由台1線團體嗨唱「我的歐兜賣」熱力開場，兩人詼諧幽默的主持功力，逗樂台下千名志工，接著由王茉聿、彭正、蔡家蓁、曾瑋中、陳怡婷及賴慧如等歌手輪流獻唱。由於眾家歌手都是電視節目常客，不少志工都是死忠粉絲，現場尖叫聲連連，還有人高舉看板應援，歌手邊唱邊與民眾互動時，許多婆婆媽媽伸手搶拿海報，激情場面不輸售票演唱會。