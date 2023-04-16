叢林迷彩的太徹底了！有名網友在基隆市麥金路上一處停車場，拍下1張照片，其照片中有輛五門轎車停在停車場內的1處格子內，而該車的車身疑似布滿綠色的青苔，以及灰黑色的髒汙，讓整輛車特別「搶眼奪目」，PO文的網友也稱是「消光綠—雨林塗裝」；網友一見也驚呆表示「抹茶口味的車」、「特戰模式啟動」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，該照片拍攝地點位於基隆市麥金路上一處停車場，有輛五門轎車，其車身布滿疑似綠色的青苔，以及灰黑色的髒汙，甚至連身子的左側與後擋風玻璃也是如此；對此，原PO也在貼文寫下「消光綠—雨林塗裝」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「末日喪屍迷彩」、「戰地風」、「叢林迷彩的太徹底了」、「這個應該油畫作品吧」、「考駕照也要上偽裝課」、「偷車的都不想偷了」、「特戰模式啟動」、「抹茶口味的車」、「連隔熱紙都省了」、「車子不想借人的最好方法，根本沒有人想借...」、「這個是來自基隆的車嗎？」。

另外還有網友提問「這要放多久才會這樣？」，而疑似在地基隆網友則表示「 全墨綠大概8個月，要在10月之後停放至今，如果旁邊有種花草樹木更快！」。