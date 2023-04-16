香港資深男星吳耀漢與本月9日傳出逝世消息，享壽83歲，讓許多影迷們感到相當不捨，回顧他的一生，他在1965年與現任妻子Susan結婚，並育有三女一子，而他在過往的採訪中曾大讚兒子吳嘉龍不靠父蔭，闖出一片天，但也承認自己有出手介入兒子的事業。

據港媒《香港01》報導，吳耀漢早年接受採訪時，表示自己複製自身的童年成長經歷，並未給兒子一毛錢，以此種方式教導他「想要什麼就需要靠自己獲得」，雖然此舉看似殘忍，但吳嘉龍也欣然接受此種教育方式。此外，吳耀漢也透露兒子在2000年時瞞著自己踏入演藝圈，並稱讚他的「獨立」，表示：「他21歲生日時，就說過以後不會向父母拿錢。」

吳嘉龍與父親的感情相當好，曾多次曬出與他的合照。(圖／翻攝自 CarlNg吳嘉龍微博)

然而，吳耀漢也承認在2004年時曾介入過兒子的事業，他指出那時吳嘉龍打算參演由楊凡執導，女星章小蕙主演的三級片《桃色》，並在其中擔任第一男主角。對此，吳耀漢認為章小蕙並不是演員，且這部片拍完後，因為題材因素，吳嘉龍的演藝之路有可能會「玩完」，事後吳嘉龍也退讓一步，仍接演該電影，但選擇戲份較少的角色演出。

事實上，吳耀漢一生在影壇上打拼多年，更以《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》等作品兩次提名香港電影金像獎影帝，雖然作品大多屬於配角，但憑著精湛演技，而有著「黃金配角」的美稱，論在香港喜劇地位，人氣比肩周星馳，而他的逝世，不只讓眾星緬懷，也讓粉絲嘆息再也見不到「福星」的笑了。