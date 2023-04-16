法國總統馬克宏日前針對台海問題的說法引發爭議，但國會議員仍爭相組團來台，外交部表示，法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人17日至20日訪台，盼就台海及印太安全情勢、半導體合作等議題交換意見，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。

外交部副發言人蕭光偉指出，訪團成員除了博多黑外，另包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille CLAPOT）、外委會副主席艾畢雍（Michel HERBILLON）及議員樂格佩（Constance LE GRIP）。外交部對博多黑率團來訪表達誠摯歡迎。

他說，博多黑一行在台期間將拜會副總統賴清德，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，接受游錫堃及外交部政務次長李淳款宴，另與在台的重要法商及法僑社群互動，並參訪我國相關文經建設。

蕭光偉表示，自法國國民議會前年11月首度通過挺台決議「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」後，國民議會友台小組持續扮演深化台法關係的重要推手，本屆友台小組人數更名列國民議會各友好小組前茅，充分凸顯法國國會跨黨派友我共識。

博多黑挺台更是不遺餘力，今年4月初中國進行「環島戰備警巡和演習」，嚴重威脅台灣安全、升高區域緊張情勢之際，博多黑第一時間便推文表示不論現在、明天或未來，他永遠是台灣人的好朋友，並展示他上次來訪與蔡英文總統的合照聲援台灣。

外交部指出，博多黑訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數位網絡安全、潔淨能源等議題與我國相關部會交換意見，探索台法雙邊更深入的合作關係，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。