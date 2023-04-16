某窯業林姓董事2021年間被妻子抓包外遇，林妻發現，林男與醫美診所邱姓護理師在LINE上有親密對話，還有多張出遊親密照，林男甚至在備忘錄記載花費明細、邱女月經時間、射精和性行為次數，林妻憤而提告，新北地院近期判處林男和邱女賠償80萬元。

判決書指出，林妻2021年12月間在林男熟睡後，無意間看見邱女傳送「寶貝」、「愛你」、「想你」等訊息給林男，驚覺丈夫外遇後，又在手機發現雙方的親密對話，丈夫除了與邱女多次出遊，合拍親密照，甚至還在備忘錄寫下花費明細、邱女mc日期、1出（射精1次）和「2X」（2次性行為）等文字。

林妻比對丈夫備忘錄文字，發現備忘錄記載日期均有丈夫與邱女出遊的照片，證明雙方已多次出遊、發生性行為，不僅如此，林妻還發現，邱女多次向丈夫稱「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」「什麼時候要娶我，先帶人去買鑽石」等語，還要求丈夫內射。

林妻指控，邱女從丈夫身上獲得至少30萬元和名貴包包，邱女明知丈夫已婚，還惡意破壞對方的婚姻關係，讓她精神受有極大痛苦，因此向2人求償200萬元精神賠償金。

不過，林男和邱女都認為，林妻提出的證據無法證明有侵權行為，且對方請求的金額也過高。

法官認為，林妻有提出照片、LINE對話紀錄截圖等證據，被告2人有多張頭靠頭的親密合照，也有親密對話內容，因此林妻主張並非無據，被告應對林妻連帶負非財產的損害賠償責任，考量林男和邱女的學經歷、財產狀況，判賠80萬元，全案可上訴。