天氣回暖，蛇類活動頻仍，嘉義市近來捕蛇案增加。（廖素慧攝）

春夏交替之際，蛇類蠢動頻仍，嘉義市幾乎天天有捕蛇案，1個月內有33件捕蛇，最近2周至少捕抓到7尾眼鏡蛇，嘉義大學生物資源學系主任許富雄表示，驚蟄過後蛇類進入活動頻繁期，民眾遇蛇切記勿驚擾、勿攻擊，通報相關單位處理。

嘉義市消防局暫時安置8隻蛇，眼鏡蛇居多，據該局統計，3月16日至今1個月內接獲民眾通報捕蛇案件33件，光是近2周就有24件，而最常捕蛇地點是住家附近的草叢、陰暗潮溼處、雜物堆置處。

嘉義市消防局表示，目前捕蜂抓蛇工作已委由民間單位執行，捕抓後代為暫時安置，再由市府農政單位處理，農曆驚蟄以後捕蛇報案件數增加，多是臭青母、錦蛇、眼鏡蛇等，最大隻有1、2公尺長，因應案量倍增，原本安排1組義消人員服務，5月起將調整為2組義消人員服務。

嘉義大學生物資源學系主任許富雄指出，冬至到隔年驚蟄期間是蛇的休眠期，活動力低，驚蟄過後，天氣回暖，蛇活動力增加，會覓食。

許富雄還說，蛇的行動除了會捕抓青蛙、老鼠等動物當食物，也與降雨、生活環境有關，今年雨水較少，蛇的食物鏈受影響，而住家附近會發現蛇的蹤跡，多半與住家環境有關，可能有水溝暗渠、堆積雜物、溼氣較重，容易引來蛇躲藏。

許富雄也提醒民眾，眼鏡蛇較常在白天出沒於草叢、農墾地，而民眾若發現任何蛇類，都不要驚擾、不要挑釁或攻擊，通報相關單位到場處理。