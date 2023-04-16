台北市吳興國小教師陳曉萍投身特殊教育已逾20年，她透過小田園計畫讓身心障礙學生體驗種植的辛勞，也學習如何烹飪食物，同時販售一部分收成給校內老師，賺來的錢不只能添購種子跟種植器具，也讓孩子們學會控制自己行為，身體力行愛惜植物。

陳曉萍班上孩子有些天生智能有障礙，也有人患癲癇、腦性麻痺或自閉症，比起一般學生，需要花費更多時間指導，尤其孩子從學校畢業，不可能時時刻刻有人陪伴，她不想只給孩子魚吃，而是希望他們學會釣魚，因此，學童每學期都在學習種植綠豆、紅豆等簡單植物。

恰好食農教育近年在各校興起，陳曉萍3年前成功申請到特殊種植箱，讓肢體有障礙的孩子免彎腰也能挖土與澆水，只是他們害怕手跟衣服髒掉，起初只敢輕輕碰土，最後靠著陳曉萍親自示範以及一對一教學，並讓孩子們戴上手套習慣土壤觸感，久而久之，反而認為挖土相當治癒。

學童不再怕土，卻會不小心「做過頭」。她舉例，不少孩子未注意水過多、過強，反而讓植物根部受傷；有時則是拔雜草拔得太開心，誤將薄荷連根拔起。幸好經過多次叮嚀、檢查，學生已逐漸學會愛護植物。

在學生細心照顧之下，種植箱數從原本4箱，到現在已有10箱以上，由於收成愈來越多，陳曉萍開始設計蔬菜披薩、餅乾等簡單食譜，指導學生挑菜、洗菜，以及為食物裝飾、擺盤，親眼看到種子長成蔬菜，成為桌上美味佳餚，學生也開始出現改變。

學生小美（化名）挖土總是挖得很用力，有時提醒放輕力道，反而會生氣，陳曉萍為了讓她學會愛護植物，常常帶著小美澆水，引導觀察植物，看見作物慢慢成長，小美開始克制力道，動作已經不像以往粗魯，更主動嘗試她不愛吃的青椒。

除了料理作物，一部分長相不錯的蔬菜會被裝成袋販售給校內老師。陳曉萍依照孩子個性與能力分配工作，比較會說話的負責叫賣或收銀，不擅長的則負責舉牌，一方面學習分工合作，也讓孩子察覺努力能夠轉化成所得，添購種植用具、種子，讓小田園得以永續經營。

透過小田園計畫，陳曉萍深深體認教導釣魚遠遠不足，更需要讓學生學會應用，才能真正實現「自給自足」的精神，讓這群特別的孩子找到立足之地，持續成長，未來她計畫讓特教生與普通生一起種植，除了學習與他人互動，也展現他們很會挖土、拔雜草等獨特優勢。