中美戰略競爭、兩岸情勢緊張之下，台灣成為國際矚目議題。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中提醒，美國重視台灣是好事，但台灣應該要戒慎恐懼；此外，過去幾年台灣政策失衡，必須要兼顧中美，畢竟兩岸和平穩定是民意的主流。

「美國霸權的衰退和墮落」研討會由民主文教基金會、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所、對外關係協會主辦，李大中16日出席並以「美中戰略競爭與台灣」為題發表。

談及美國對中關係時，李大中表示，美中之間現在最基礎的原則為，美國要設立防護欄，中國大陸則要有效控管風險，換言之，雙方避免於台灣等敏感議題上，出現戰爭與衝突。美國曾說，與中國「該競爭的時候競爭，可合作的時候合作，該對抗的時候對抗」，但李大中說，後來美國多講競合關係，較少提到對抗。

李大中認為，華府對中強硬有兩大邏輯，第一是，美國長期以來對中交往戰略已印證失敗，因此政策上要改弦易轍；第二則是美國政治菁英、社會菁英乃至一般民眾對美中實力逼近的疑懼。他指出，美國對中的強硬政策與社會氛圍相互加乘、往負面螺旋方向前進。

李大中表示，美國全方面遏制北京，目前對中政策是要遲滯對手的逼近，科技方面最為明顯。他指出，拜登政府說要在長期美中戰略競爭中「勝出」，因此現在討論是否為「冷戰」可能並非那麼攸關重要，重點是美國要勝出。

對於台灣成為美中競爭的最核心議題、地位水漲船高，李大中提醒，美國重視台灣是好事，但不要忘記大背景是美中長期戰略競爭，因此台灣議題會公開化、檯面化，但台灣應該要戒慎恐懼，而非沾沾自喜。

李大中指出，美國對台灣還是關鍵重要，但過去幾年台灣的政策失衡，必須要兼顧，兩岸和平穩定是民意的主流，台灣還是必須要接觸、要對話，同時做好自己、強化自己與價值觀，絕對不要偏廢。