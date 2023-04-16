總統蔡英文（圖中）、行政院長陳建仁（左2），在行政院副院長鄭文燦（左1）、總統府祕書長林佳龍（右2）、交通部長王國材（右1）等人陪同下，參與新台馬輪首航儀式。（張志康攝）

在日本建造的新台馬輪16日下午在基隆港西二碼頭進行首航典禮，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、基隆市副市長邱佩琳等人，都到場參與。立法委員陳雪生在致詞時向蔡英文高呼，馬祖人除了這艘船外還需要大橋！

陳雪生在致詞時表示，新台馬輪的首航，為馬祖與台灣本島的交通新增了更多選擇。但陳雪生向蔡英文喊話，除了這艘船之外，馬祖人還需要馬祖大橋！他強調，新台馬輪的開航，馬祖人都很興奮，但大橋對馬祖人也很重要，希望能加速進行。

行政院長陳建仁表示，新臺馬輪完成建造交船，體現政府對馬祖在地的支持。陳建仁強調，除新台馬輪外，政院也核定了新的一期離島建設綜合計畫，總經費63.5億元，與地方共同推動 146項計畫，縮短城鄉差距。

蔡英文說，馬祖在國境之北，交通不便，新臺馬輪不僅實現馬祖鄉親多年來對交通的期盼，讓離島居民返鄉更順暢及便利，也肩負起往返基隆、馬祖及島際觀光重責大任。她強調，政府會投入更多資源強化馬祖的基礎建設及措施，以提升馬祖整體觀光景點的規畫，讓更多人感受馬祖的美好。

對於陳雪生的呼喚，蔡英文說：「這件事情不是總統說了算！」她說，這需要行政院做專業的評估後決定。蔡英文說會幫點忙去說一說，但決策權在行政院。蔡英文也在典禮中，將賦有平安意義的「平安瓶」贈送給新臺馬輪的陳生財船長，傳達航行平安的祝福。

交通部長王國材表示，新臺馬輪全船採無障礙設施及設備，不僅具體實現交通部交通平權政策，不但方便馬祖鄉親搭乘，也相當適合銀髮族、自駕遊，以及自行車低碳旅遊等各種新形態的海上觀光旅遊。後續也將持續推動北竿機場改建、馬祖大橋等重大交通建設，建構馬祖更完善的交通環境。

交通部航港局長葉協隆表示，新臺馬輪計畫總經費11.4億元，由中央全額補助辦理，該船5341噸，可載運642名旅客，並同時搭載45輛小客車與4個20呎冷藏／冷凍櫃。今日啟航後，將先替代臺馬輪航行南竿-東引航線，及臺馬之星週修時的臺馬航線，6月1日將為臺馬航線的輸運主力，提供馬祖鄉親更優質的離島海運服務，並為離島觀光注入新的成長動能。