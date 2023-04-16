孫文學校總校長張亞中今以《明年以後》為題舉辦「張亞中參選總統：理念與政策說明會」，他在會上批評國民黨中央沒收初選，是違反民主精神，開民主倒車，他建議，目前社會上紛紛擾擾，最簡單的方法就是回歸制度，還是期待國民黨辦理初選，讓有志參選的人都能參加。

張亞中說，20年來很多人跟他一樣，不論是什麼立場或顏色，不願意也不忍心看到國家正在錯誤的軌道上，不忍心美麗的國家消失在大火中，明年換個人、換個黨就解決了嗎？這顆不忍心讓我不憂讒、不畏譏，決定勇敢站出來。

張亞中表示，今年初他宣布參選總統提名，但遺憾痛心的是，國民黨沒收民主制度應有的初選，直接採用徵召，由黨中央說了算，是違反民主精神、難以服眾、開民主倒車，更是不尊重基層、自毀長城的做法，他強調，既然無法改變黨中央決定，故決定自辦政見發表會，讓國人了解他的看法、治國方向，理解他要用什麼理念治理國家，用什麼政策落實理念。

張亞中強調，初選是制度，徵召是例外，前幾周國民黨祕書長黃健庭拜會他，說還沒有徵召的人選，他問是否能辦初選，因不論初選或徵召都應有準則，按制度產生的候選人，正當性才是足夠的，也有助於黨的團結，若只是少數幾個人的決定，這是在不公平制度下產生的候選人，缺乏底氣及社會的支持，目前社會上紛紛擾擾，最簡單的方法就是回歸制度，還是期待國民黨辦理初選，讓有志參選的人都能參加。

張亞中問，現在國民黨鎖定新北市長侯友宜，若侯到6月不想選、不願接受徵召，那黨還要繼續徵召侯嗎？黨應該回答這個問題。