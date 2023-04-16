民進黨立委初選民調將於17日開跑，欲拚連任的屏東立委鍾佳濱16日下午舉辦「立委連任，總統勝選」造勢大會，湧入2000人到場支持，但最受矚目的是屏東縣長周春米也現身站台。（謝佳潾攝）

民進黨立委初選民調將於17日開跑，欲拚連任的屏東立委鍾佳濱16日下午舉辦「立委連任，總統勝選」造勢大會，湧入2000人到場支持，但最受矚目的是屏東縣長周春米也現身站台。（謝佳潾攝）

民進黨立委初選民調將於17日開跑，欲拚連任的屏東立委鍾佳濱16日下午舉辦「立委連任，總統勝選」造勢大會，湧入2000人到場支持，但最受矚目的是屏東縣長周春米也現身站台，周、鍾在去年縣長初選殺到見骨，如今站台合體，不少人將此講讀為派系整合成功、撫平裂痕，但周在會後面對媒體詢問時，態度又相當曖昧。

周春米出席鍾佳濱造勢大會時，她先向現場支持者表示，「為佳濱加油」，接著說，她從去年選舉過後，就沒站過選舉場，所以現在有一點不習慣，但這是他們的任務，上禮拜民進黨中執會正式提名賴清德參選2024總統後，他們就要用民主的方式團結、治理國家，並追求和平。

她說，明年總統與立委大選，民進黨一定要贏，台灣也一定要贏，她不諱言，去年大選，民進黨選得不好，包括她在屏東拿的票也要檢討，但是民進黨是懂得進步、改革與反省的政黨，所以民進黨永遠會帶領台灣前進、保護台灣的民主。

隨後，她提到，她與鍾佳濱在國中時就認識，當時她國二、鍾國三，台大時她讀法律系、鍾讀歷史系，鍾在當副縣長時、她是縣府的法律顧問，鍾在選立委時、她是不分區提名，他們長久以來都一同為台灣、為屏東打拚，鍾很有為民服務的經驗，雖然受到挑戰，但民主就是要用民意來決定為屏東打拚的人選。

針對周春米替鍾佳濱站台，令人不禁聯想起去年屏東縣長初選時，周、鍾與莊瑞雄廝殺激烈，堪稱殺到見骨，選後也不見「和好」跡象，但如今周、鍾站台合體，莊也拍影片表態支持鍾，說鍾是専業認真的好立委，請鄉親初選給予支持，對此，不少人將此解讀為屏東綠營派系整合成功、撫平裂痕。

但會後周面對媒體詢問、站台是否代表支持鍾時，周卻僅回「現在在初選」，隨後離去，態度相當曖昧。至於鍾的初選競爭對手、縣議員陳明達，將於晚間7點半在屏東市黃昏市場舉辦座談會拉票，他強調，他不會邀請特別嘉賓站台，他只想與支持者面對面聊聊、他對屏東懷抱的理想與願景。