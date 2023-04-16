桃園蘆竹的長生電廠規畫2期更新工程，將汰換老舊機組，發電量也從原本90萬瓩提高至不低於110萬瓩，16日在地方開說明會。民代、居民認為，發電量提高，回饋金比例也應提高，電廠則回應，比例有法定標準，會持續與市府、公所研議。

長生電廠1期從2000年開始營運，因應全台缺電問題，長生電廠規畫2期取代1期機組，目前已經送環評審查，希望2027年取得電業執照及開始運轉。電廠16日開地方說明會，表示空汙防治方面，2期氮氧化物排放濃度估計每年425.6公噸，低於1期每年692.74公噸。其他汙染物也會有限值，不會高於1期。不過二氧化碳排放部分，2期每年為250.23萬噸，比舊機組多出85.03萬公噸。

對於回饋金問題，電廠說明，根據「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，回饋金計算方式為去年發電每度0.018元，其中3成為專案型，提供電廠及輸電線路周邊地區，7成為補助型，這7成中，有15％為桃園市府、50％為蘆竹區公所、35％為鄰近區公所。

當地濱海里長林錦昌表示，回饋比例太低，且發電量提升，回饋金制度就應該重新檢討。也認為升格前回饋金由公所運用，升格後直接撥款給市府，超過5萬就需跑市府一趟，相當不便。他也質疑舊機組是否會拆除，請電廠說明。

市議員錢龍則批評，這次說明會與去年問題幾乎雷同，質疑誠意不足。其他與會民代助理、居民也認為，回饋金用在當地實在太少，且濱海里首當其衝，卻還要讓其他地區拿走回饋金，直言要有40％回饋金用在里民身上。

對於居民意見，電廠則說，目前尚未能確定2期會取得台電標案，所以還無法和市府、公所討論具體辦法。不過回饋金如何使用，會持續和政府研議。舊機組部分，電廠則說，暫時沒有拆除辦法，主要是若2期沒取得標案，仍可和台電研議1期延長合約，不過電廠也說，電網無法同時供應2機組發電，因此絕不會有2組同時運轉的狀況，請大家放心。