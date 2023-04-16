全國學生舞蹈比賽剛落幕，新竹縣共獲得5項特優、16項優等，獲獎數再創新高。其中博愛國小莊辰潔勇奪國小個人組古典舞全國特優第1名、國小個人現代舞優等，光明國小以《過客》舞碼獲得北區甲組現代舞唯一最佳編舞獎，在在顯示新竹縣學子藝術實力。

本次全國學生舞蹈比賽新竹縣獲獎名單團體組特優：光明國小甲組現代舞特優及最佳編舞獎、寶山國小丙組現代舞。個人組特優：博愛國小莊辰潔國小古典舞第1名、竹東國中吳妤柔國中古典舞第2名、六家高中國中部陳柏羽國中現代舞。

團體組優等在民俗舞部分：

竹北高中丙組、松林國小乙組、山崎國小丙組、忠孝國中丙組。現代舞部分則有：竹北高中丙組、忠孝國中丙組、十興國小乙組。古典舞部分：忠孝國中丙組、博愛國小丙組、松林國小乙組。兒童舞蹈部分：山崎國小丙組。

個人組優等有：安興國小余佳穎民俗舞第5名、竹北高中黃亦菲古典舞、竹北高中方宣霓現代舞、竹東國中張鈞雅民俗舞、博愛國小莊辰潔現代舞。

囊括兩獎項的博愛國小莊辰潔表示，今年是第2年參賽，真的沒想到今年可以進全國決賽，還拿到國小古典舞特優第1名，真的很開心。她從去年5月開始練舞，過程很辛苦，每天就是不斷地練習再練習，壓力大到曾經爆哭，甚至睡著了還會想著舞蹈動作比手畫腳。莊辰潔說，這次比賽前1周她確診新冠肺炎，發燒了3天，心裡很害怕，深怕動作會做不好，感謝媽媽一直陪伴鼓勵，讓她體力迅速恢復，同時感謝指導老師與所有人的支持與協助，才能完成這一曲作品。

縣長楊文科表示，新竹縣的學生允文允「舞」，不僅在音樂、舞蹈、體育各領域都持續綻放光彩，獲獎數逐年攀升，可以看得出平時下的苦功。參賽同學在訓練過程鍛鍊毅力、培養合作精神和榮譽感，是學習生涯、人生重要的回憶，期許選手們繼續為新竹縣「舞」出好成績，在舞蹈領域持續發光發熱。