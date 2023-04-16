徐姓男子以新手機誘惑13歲少女傳裸照給他，2人還在購物中心廁所發生性行為，徐男也遭桃園地院判刑。（賴佑維攝）

徐姓男子2022年5月認識13歲少女後，以買新手機誘惑少女傳裸照給他，徐男收到照片竟註記少女個資傳給他人。結識2周後和少女到宜蘭出遊，並在房間發生性行為，回到桃園後，也在購物中心廁所內再來一次，遭桃園地院依妨害性自主判處有期徒刑6年

桃園地院審理，徐姓男子2022年5月10日認識13歲少女，並以為其買新手機，拐騙少女拍攝裸露私密部位，少女因此自拍裸露胸部給徐男。此外徐男和少女在5月24日到宜蘭遊玩時，在房間內與其性交，後來回到桃園，在某購物中心身障廁所內發生性行為，父親得知後提告。

徐男坦承犯案，辯護人稱，性交時間接近24小時，又處於同一段交往關係，慮及現今青少年初嘗禁果後容易沈溺其中，一再發生性交行為實屬常態。但法院認為，地點已從宜蘭移至桃園，徐男顯為另行起意。

法院也發現，徐男拿到少女裸照後，還在照片加上少女的個人資料，並傳給其他人。痛批此舉對少女造成極大損害。法院認為，徐男引誘少女製造猥褻行為之電子訊號，再將少女私密照傳送與他人，且2度對其為性交，以滿足個人性慾，影響少女健全身心發育，所為實不可取。

但法院念其犯後坦承全部犯行，但仍未與家屬達成和解，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年2月；又犯對於未滿14歲之女子為性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年4月。應執行有期徒刑6年，可上訴。