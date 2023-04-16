富邦悍將以9比2擊敗中信兄弟，在「金控大戰」中勝出，先發投手肯特連3場投出優質先發，終於拿下來台首勝。而在比賽中還出現有趣畫面，他在4局面對福來喜時，投出一顆只有90公里的「小便球」，他笑著說：「因為打球就是要開心，也希望球迷看球每一球都專注，才不會錯過有趣畫面。」

今年加入富邦的肯特前2場都繳出6局優質先發，前役更僅被敲1安打吞下來台首敗，今天他主投7局投出7次三振、1保送，僅被敲6支安打、失2分皆非責失，奪下來台首勝。

肯特表示，能否拿到勝投並非自己所能掌控，身為先發投手，自己所能做的就是努力在每次出賽都拿出優質先發表現，要拿勝投必須要投打都有配合，「很開心能拿到在台灣第一勝，今天能有好表現也要歸功於賽前與捕手的開會，這對我今天投球幫助很大。」

今天比賽中還發生有趣的一球，肯特在面對福來喜的第3球投出僅有90公里的慢速曲球，讓他打成擦棒球，最後三振掉打者。談到這一球，肯特笑著說：「這是給比賽增添點小趣味，自己在過去5年中每一場比賽至少都會丟1次，會看當下情況、面對的打者及分數狀況。」

肯特繼續說：「大家來球場就是要享受一切，畢竟打棒球是要開心的，也希望球迷來看球每一球都很專注，才不會去錯過小細節，畢竟不是常常能看到90公里的球，我想大家都滿有福氣的。」

除了偶爾用速差擾亂打者，肯特多變的出手點、多元球種都是他的武器，「我知道自己不是球速很快、不是能常三振對方的投手，所以利用改變出手位置、球種來混淆打者。」