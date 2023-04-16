苗栗縣消防局獲台電補助更新無線電中繼台設備。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉加里山是台灣熱門登山景點，素有「台版富士山」美名，但每年遊客、登山客迷途事件頻傳，上山搜救人員的無線電，也常常受地形阻礙，苗栗縣消防局獲台電補助更新無線電中繼台設備，未來可提高救災救援效率。

加里山是台灣小百岳之1，海拔2220公尺，因為山形神似日本富士山，因而得名「台版富士山」，山林景色優美、視野寬闊，每年都會吸引大批山友登山造訪，但山間午後容易起霧，不少準備不足或是過度輕忽的山友，接連發生山中迷途事件。

根據苗栗縣消防局統計，過去3年多來，就有40多名登山客在加里山迷途求援，還曾發生過一連3天都有山難意外、迷途的救援事件，平均每年至少有10起救援，其中，加里山步道2.7公里處9號樁附近，更因周便地貌相似，常常有人迷路、脫隊，是山友口中的「迷魂陣」。

苗栗縣消防局表示，加里山是熱門登山景點，但縣內地形幅員遼闊，境內山脈縱橫分布，易受地形阻礙導致無線電通訊不良，消防局在完成無線電中繼台設備更新後，為確認通訊品質，14日辦理加里山山域搜救訓練。

順練過程從鹿場登山口停車場，沿一般遊客登山路徑至山頂三角站，沿途以無線電手持台與當地消防分隊值班、局本部指揮中心測試無線電通訊，沿途各站點包括台鐵鐵軌、避難山屋、巨石區及9號救援樁等地的通訊都能保持暢通，大幅改善以往加里山通訊聯繫的效率。

消防局長匡夢麟表示，山域事故最常發生迷路、受傷或落單失聯等情況，受限於山區環境，往往讓搜助人員難以最快速度尋獲受困者，每次救援任務耗費大量人力、物力及時間才能成功救援，希望藉由通訊設備改善，強化山域通訊品質，未來類似救援案件，搜救人員將可迅速傳遞訊息，提升搜救效率。