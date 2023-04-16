衛福部玉里醫院萬寧院區上周爆發A型流感群聚感染，院內94名感染住民服藥治療狀況得到改善，卻遭人投訴照顧患者的照服員，因花蓮縣衛生局認定他們接觸患者超過48小時未給藥物，質疑用藥標準太嚴格。對此，衛生局表示，感染48小時內用藥才有效果，患者都已立即開藥治療。

玉里醫院萬寧院區一名照服員，上周在外不慎感染A型流感，回到院內工作時，傳染給裡面的患者，迄今已有94位住民感染，其中1名年紀較大的病患一度重症，經插管治療且轉送至部立花蓮醫院治療，已恢復平穩狀況並轉至普通病房，另外93人多為感冒的輕度症狀，持續服用克流感抗病毒藥物治療。

不過今卻有爆料者投訴指出，院內藥師及護理人員開藥使用克流感藥物給病患服用，但接觸患者的照服員卻無法拿藥，只因衛生局認為接觸患者已超過48小時， 不能給克流感的藥物，只能針對症狀給予一班的感冒藥，質疑給藥標準太嚴格，痛批衛生局不知民間疾苦。

對此，衛生局表示，克流感藥物為48小時內預防性投藥，由院內醫師判定接觸者是否在48小時內感染，用藥才有效果；當時就院內醫師判定，有感染的病患都有立即開克流感的藥物。

衛福部玉里醫院社工科主任林俐表示， 當時院內爆發感染後醫護人員都很擔心，由於當時適逢假日，跟衛生局溝通上可能有所誤解，目前都已立即合理用藥， 至於溝通上處理不當的地方，未來會檢討改進。

玉里醫院表示，萬寧院區本月12日發現2位住民出現發燒、四肢痠痛症狀，經快篩結果為A型流感陽性反應，當下立即安排至發燒隔離室且給予克流感抗病毒藥物治療，並在第一時間啟動防疫感控應變計畫，依疾病管制署指引執行各項措施，追蹤控制感染人數並妥適治療，同時通報衛生局並獲得充分的藥物資源及協助。

目前玉里醫院針對萬寧院區感染住民採分區照顧，確診案例人數在院方控制下已逐步趨緩，對於未感染住民則採分流活動，一旦發現流感症狀將立即投藥治療。