俄烏戰爭爆發後俄羅斯遭到西方國家制裁，對外貿易大量依賴中國，加上缺乏外匯，也因此與中國採用人民幣結算，中國也認為如此有利於推動人民幣國際化。不過俄羅斯央行日前發表報告指出，由於人民幣在國際上不能自由兌換，且缺乏對沖工具，因此以人民幣結算存在相當的風險，為規避風險，今年以來被迫持續拋售人民幣並買進西方貨幣。

據大陸《騰迅網》指出，俄羅斯被西方制裁後失去了歐洲能源市場，在國際貿易中無法使用SWIFT進行收付，許多貿易轉向中國後，雙方同意使用本幣結算，解決俄方缺乏外匯的困難。中國媒體也不斷宣傳稱，俄羅斯將更喜歡人民幣與依賴人民幣，也更有利於推動人民幣國際化。

不過這種想像雖然美好，但現實問題很快就浮現。報導說，當俄羅斯因為巨大的順差積累較多的人民幣之後，，俄央行公開警告其出口商，要警惕人民幣結算形成的風險。俄央行發表金融審查報告中表示，改變出口貿易的結算結構不能消除貨幣風險，因此鼓勵出口商使用原來與西方國家的貿易合同，並使用西方國家貨幣結算。

雖有報導指出，今年2月及3月，人民幣已取代美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。但綜合俄羅斯媒體及中國財經自媒體報導，俄羅斯今年來一直在拋售人民幣而買進美元、歐元。光是4月10日單日，俄羅斯央行就出售了一批價值38億盧布的人民幣，並進行結算。如果使用人民幣結算，將增加結算風險。

俄央行指出，進出口商使用人民幣的風險在於它們在國際上不可兌換或僅能有限兌換，同時願意使用人民幣結算的國家的金融衍生商品市場通常不發達，難以使用對沖工具來規避風險。加上與這些願意使用人民幣國家的雙邊貿易不平衡，讓貨幣結算過渡複雜化，俄羅斯國內市場對相應貨幣的需求無法覆蓋其供應，或是在對方要求下使用美元或歐元，造成進口商品結算困難。

俄央行在報告中說，俄羅斯必須拋售人民幣換取美元或歐元，為獲取美元或歐元，使得交易過程增添複雜性與交易成本，也造成交易過程中的支付風險。例如4月10日，俄央行就以38億盧布的價格出售一批人民幣並進行結算，到5月5日之前，俄財政部還計劃持續拋售價值高達746億盧布的人民幣，但此項人民幣拋售計劃還得取決於俄羅斯預算的石油和天然氣收入金額而定，如果能源收入減少，就得出售俄羅斯財富基金中的人民幣流動資產。