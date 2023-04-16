丹麥代理國防部長保羅森(Troels Lund Poulsen)表示，支援烏克蘭的首批豹1A5坦克(Leopard 1A5)已經準備好，將很快被派往烏克蘭，來的及參與計劃中的春季反攻。

防衛部落格(Defense Blog)報導，保羅森訪問了位在德國的弗倫斯堡汽車製造廠(Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ,FFG)，以瞭解豹1坦克的準備進度，獲得「進度順利」的好消息，可以按計劃捐送。

保羅森說：「自俄烏戰爭開始以來，丹麥一直是最積極的烏克蘭捐助國之一，我很高興絕大多數丹麥人，堅定支持烏克蘭，為他們提供軍事和人道援助。」

豹1坦克是德國在1960年代服役的北約坦克，具有火力、防護、機動性兼具的平衡性能，該坦克主砲為105公釐，並有2具12.7公釐機槍做為防空與反步兵武器，極速達到70公里/小時，是車速最快的坦克。當然它的火力與防護在如今的戰場環境已經跟不上時代，但是仍然可以與步兵協同作戰，打擊工事、碉堡，也能對付與除了主戰坦克之外的裝甲車。最重要的是，封存中的豹1坦克數量很多，可以撥出足夠的數量給烏克蘭。

丹麥國防部長偕同丹麥駐德國大使海德倫(Susanne Hyldelund)，與國防武官哈紐斯(Jakob Henius)一起訪問FFG廠，與FFG的主管艾克森(Norbert Erichsen)討論了豹1坦克的翻修工作，預計在未來幾個月，提供兩個營的數量，也就是80輛左右。