以台灣規範的紅色作為禁止項目標誌的色彩，搭配中性深灰色融入園內各空間。（北市動物園提供）

台北市立動物園內地圖及指示指標相當多，過去並未規畫統一識別糸統及色彩，園內總能看見各種材質及色系製作的指標牌面與告示，園方自2020年起重新檢討，並逐年汰換現場指示指標牌面，使整體園區各展示場、指標系統及人工設施規畫具統一及系統性。

動物園2020年起依照園內各展示區域與環境特性，以及地圖、指標牌面、位置及需求，透過主視覺及色彩規畫，建立屬於全園整體色彩辨識性，目前已更新290面指標，今年預計更新約300面指標。

園方表示，重新設計的指示指標與標誌美感與實用兼具，舉例來說，以台灣規範的紅色作為禁止項目標誌的色彩，搭配中性深灰色融入各個空間，讓人感受協調與寧靜。

動物園補充，去年10月設攤參與文山安全社區相關活動，已導入「禁止標誌」與「提醒標誌」設計趣味教具「乖寶寶逛動物園」與民眾互動，透過簡單的遊戲讓遊客了解在園區參觀時，需要注意及遵守的規範，直覺化的設計讓遊玩的大朋友小朋友都能一眼認出各式標示所代表涵義。

動物園園長諶亦聰表示，凡是與遊憩安全息息相關的禁止與警告標誌，特別以國際通用的指標符號作為基礎，並透過精簡設計，讓遊客們不分年齡層，都可以清楚的識別該指標所要傳達的意思，另外使用圓角矩形外框取代一般圓形的設計，展現園區嶄新的氣象，更能清楚且明確的傳達禁止與警告意涵。