孫文學校總校長張亞中今以《明年以後》為題舉辦「張亞中參選總統：理念與政策說明會」，在會上他拋出治國理念，以及核心政見，他認為，應推動修憲，明定總統任命行政院長必須經立法院同意、總統大選需採二輪投票制等，另針對兩岸關係，他則提出「九二理解」，希望透過兩岸堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，在此基礎上開啟互信與協商。

張亞中說，憲法是國家長治久安的基礎、總統施政的依據，7次修憲都沒讓國家有更好的憲政體制，因政治人物和政黨的私心，使其偏離成總統有權無責的體制，若他當總統參選人，第一件事就是請國民黨黨與其他政黨合作協商，在立院通過對國家有利的修憲案。

張亞中表示，首先就是總統任命行政院長需經立法院同意，目前國家憲法非總統、內閣、雙首長制，可以任意任命行政院長，又不用向立法院負責，成為有權無責的超級大總統，蔡英文總統長達700天拒絕召開記者會，民選獨裁，因此要修憲讓總統權力受到制約，明定總統任命行政院長必須經立法院同意，並趕在明年1月13日總統大選投票一併進行修憲公投，明年新總統就職後就能適用。

張亞中說，其次是研商修憲方案，總統大選需採二輪投票制，第一輪投票中無人能過半數，將由得票最高的兩人再進行投票，產生最終當選人；而立委選制則從並立制改成聯立制，目前並立制對小黨相當不利，另不分區名額也可從34席提高到79席。

張亞中提出，為讓監察院、考試院有最大的發揮，廉政署應併入監察院，人事行政總局納入考試院，讓相關權責更為完整，監察院與行政院不得為同黨派，他若當選總統，會推選不是國民黨的優秀人士擔任監察院正副院長。

張亞中承諾，自己成為總統第一天，會立刻宣布將台灣定位為「非戰和平區」，並提出「一中三憲、兩岸統合」，不讓國旗變成「青天白日滿地雷」，台灣變成地雷島。他指出，希望2026地方選舉前，台灣成為「非戰和平區」，若他做不到，不會眷戀總統職位，會立刻引咎辭職，讓副總統接位，這是他這次參選最核心、重要的政見。

張亞中也強調，我們國家叫做中華民國，一群人拿著俸祿，卻是滿口愛台灣的騙子，把國家的名字矮化成一個地區台灣，若他當選總統，會要求政務官必須忠於憲法及國家，一個國家都不能清楚表達認同的，如何拿人民的俸祿？也要有智慧提出創造兩岸和平的方法，他當總統，會在2028總統大選前與北京簽署和平協議，並同時進行公投。

張亞中認為，要談兩岸和平，絕對不能迴避九二共識，可以定義為「九二理解」，也就是海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，在此基礎上開啟互信和協商。