原先有意參選的市議員黃健豪（中）坦言，這個狀況下仍在考慮是否登記。（張亦惠攝）

前立委沈智慧16日表示明天會到國民黨台中市黨部登記，參加第五選區（北、北屯）立委初選，沈智慧表示，自己上屆高票落選，過去4年仍持續關注政治，對荒腔走板的事看在眼裡痛在心裡，她過去是「戰將型」立委，國民黨需要敢說敢做的人。原有意參選的市議員黃健豪則表示，這個狀況下要不要去登記還在考慮。

沈智慧強調，自己是戰將型的立委，對事情打到底、絕不手軟，記者出身的她追蹤能力很強，上屆輸給莊競程5000票，4年來有很多鄉親勸進，因此認為可以再到立院為國家、為正義而戰。

沈智慧的妹妹也是議員沈佑蓮原先有意參選，但日前發出聲明表示要禮讓給年輕人，並鼓勵議員黃健豪登記參選。沈智慧說，大家都有參選的權利，按照黨內機制，自己會努力爭取機會，前進立法院。

被外界視為最可能代表國民黨參選的黃健豪說，大家都有參選的權利，但目前這個狀況他個人認為先前的整合「前功盡棄」，國民黨若面臨初選一定會分裂，這一席次恐怕拿不回來，自己目前仍在考慮是否要去登記。