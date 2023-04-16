許多人搭乘電扶梯時，可能會依過去習慣站在右邊，讓出左排供人通行，但也有不少人覺得應該好好排隊搭乘電扶梯。一位女子近日搭乘電扶梯時，前方剛好有一對情侶牽著手站左右兩邊，讓她相當不滿，「後面還有一票人呢」，不過貼文一出反而遭到罵翻。

原PO在Dcard發文表示，某天她搭乘電扶梯時，前方剛好站了一對情侶，牽著手站在電扶梯的左右兩方，讓她覺得擋路相當不滿，「所以我說要牽到什麼時候？連離開電扶梯後都還緊牽不放，後面還有一票人呢」。

不過許多網友紛紛回應，「你可以說個借過，而且你公審別人文章光打完標題應該就到吧」、「人家只是牽手，是擁抱舌吻還是發生性行為了嗎？不要那麼憤世嫉俗欸好好笑」、「連借過都不敢講還敢公審」。

另外也有不少人認為，原PO不該把過去搭電扶梯分兩邊的習慣帶到其他地方，以免發生危險，「手扶梯上不要亂走動，別把搭捷運的壞習慣，放到任何地方」、「不要在電扶梯上隨意走動，如果你不想被達爾文淘汰的話，連捷運廣播都叫你緊握扶手站穩踏階了，更何況捷運外的地方，你應該不是文盲或外籍人士吧」。