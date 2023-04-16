國民黨立委李貴敏今說，網路詐騙猖獗，民進黨政府終於在立委與民眾的壓力下妥協，表示將修法落實投資廣告實名制，以及強化投資廣告的事前審查與事後下架機制。而數位部部長唐鳳日前承諾他一周內下架詐騙廣告，明天期限已到，就讓大家拭目以待，看看唐鳳的效率如何。

李貴敏說，綠色官員們似乎和民眾存活在不同空間，對於現實生活中日積月累的投資詐騙、冒名詐騙等都視而不見？對於被害人數持續上漲，詐騙金額持續飆高也依舊無感，民眾抱怨聲浪不斷、案件此起彼落，政府官員依舊藉口一堆，也不拿出具體有效的辦法來止血或讓詐騙廣告立即下架，究竟要大家等到甚麼時候？

李貴敏表示，唐鳳日前在立法院答覆她質詢時曾說，經業者回覆，Meta把廣告下架要8個小時，YouTube大約是當天。因此在她的強烈要求下，唐鳳也承諾一個禮拜之內，讓陳文茜、夏韻芬、周玉琴、陳鳳馨、吳淡如這些已知、已經存在的假冒名人詐騙廣告下架，而明天就是一周期限到的那日，就讓大家拭目以待，看看唐鳳的效率如何。

李貴敏強調，是否修法、有沒有新措施真不是民眾關心重點，老百姓在乎的是被騙，是如何阻斷這些詐騙的東西。畢竟，詐騙犯罪不是今天才發生，犯罪的方法也是日新月異；而被冒名者也一而再、再而三出來釐清，但偏偏政府就是不管不理，也不拿出具體有效的辦法。

李貴敏認為，詐騙犯罪蔓延至今，受害者不計其數，儼然成為毒品、黑槍之外，為害最嚴重的國安問題，但是犯罪不斷翻新，「打詐國家隊」越打花樣越多，所以問題就是出在政府的無感和不為。以傳播管道而言，除了Meta、YouTube之外，還有line的股友社、投資招募、詐騙群組，讓人不厭其煩的詐騙簡訊、IG假帳號充斥，她質疑，這些問題不需要解決嗎？連手法都不知道？還是非要別人叫一聲才有一動嗎？

李貴敏批，拜託官員別拿秘密通訊來搪塞，法務部都公開說了，詐欺犯罪並非「告訴乃論」之罪，也不用檢舉，政府知道就該處理。如今冒名詐騙頻傳，連金管會黃天牧主委都成了人頭，政府還要繼續託詞不處理嗎？

李貴敏說，在這萬物齊漲、薪資不漲的時代，百姓生活已經是水深火熱！民進黨政府如果能用把中天關台的迅雷不及掩耳速度的百分之一心力，處理詐騙案件，相信台灣絕不可能成為外人口中的「詐騙之島」。期許綠色官員們將心比心，用同樣的心情，把別人的事當自己的事好好處理；不要老是講空話，不把老百姓的事當回事。