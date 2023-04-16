今年第35屆信誼幼兒文學獎今天舉行頒獎典禮，從事平面設計工作的杜宛霖以關懷視障兒童作品《小威的眼睛》獲圖畫書創作首獎，現居矽谷的人機互動設計師徐瑋璐童書處女作《睡覺比賽》獲圖畫書文字創作首獎。

今年信誼幼兒文學獎共收到336件作品，包括圖畫書創作125件、圖畫書文字創作211件。信誼而圖文學僅舉辦至今35年以來已收件8434件，其中圖畫書4803件，文字創作3631件。頒出165個獎項，圖畫書創作獎133件，文字創作獎32件。

信誼基金會董事長張杏如表示，在沒有圖畫書傳統和圖畫作家的時代，台灣創作者雖有心致力圖畫書創作，卻沒有切磋和一展身手的舞台，讀者也無法體驗到原創圖畫書的價值和意義。信誼在這個時候設立了「信誼幼兒文學獎」，提供平台，讓有志於圖畫書創作、有潛力的創作者，能被看見、被發掘、被培養。

參賽的125件圖畫書創作，經過初選、決選到最後精選，杜宛霖《小威的眼睛》是從明眼孩子角度看視障孩童的故事，隨著一頁頁翻頁閱讀，讓讀者打開心和眼，慢慢發現視障理解世界的方法，用聽覺、觸覺、嗅覺去「看」，看到愛、用愛看到人和世界。因選材獨特，文圖搭配得宜，獲得首獎的肯定。

自第27屆開始，「信誼幼兒文學獎」恢復「圖畫書文字創作獎」徵獎，幾屆以來，雖偶有佳作，但首獎卻屢屢從缺。今年，總算傳來捷報，進入得獎競爭的兩部作品《睡覺比賽》和《笑成一團了》，選材貼近孩子生活經驗，符合圖畫書文字的表現形式。5位評審幾經辯論，最後由《睡覺比賽》獲得首獎，《笑成一團了》列為佳作。

《睡覺比賽》是旅美人機互動設計師徐瑋璐，碩士畢業那年在逢疫情，投了上百封履歷毫無音訊下思鄉的作品，想起台灣陪姪女們睡午覺的美好回憶，床上的斡旋、諜對諜的對話，歷歷在目。顧名思義令人莞爾，「比賽誰先睡著」很能反映幼兒家庭的生活片段，雙主角的不同視角說故事，也令人耳目一新。