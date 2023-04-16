2024年總統大選，國民黨人選尚未底定，不過目前國民黨內新北市長侯友宜的聲勢依舊很強。資深媒體人韋安預測，侯友宜民意「3支箭」來了，他的支持度將大幅上揚。

韋安今(16日)在臉書貼文表示，由於侯友宜已表態明朗「隨時可上場」，並直言「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」。侯友宜對2024諸多「義無反顧」的積極言行，將使中間、中南部及本土選民，開始向侯友宜靠攏，會在最近的民調中，表達對侯友宜的支持意願。

韋安接著指出，有這樣的民意「3支箭」︰一、滿意侯友宜40多年來的政績；二、信任侯友宜能「捍衛國家、保護人民」；三、期待侯友宜未來會為台灣做得更多更好。便會產生持續強化的民意匯聚效應，「沉默的浪潮」已經開始捲起。

韋安更表示，他合理推測，在即將出來的兩家民調機構，也就是4月份總統大選民調，在「三腳督」的部分，侯友宜、副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲的民調走勢，侯友宜的支持度將大幅上揚，侯友宜PK賴清德，可能打平，或是在誤差範圍值內繼續盤整。很快就知道結果了，民意是無法被操作的「風向」所左右的。