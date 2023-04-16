春遊高雄，農產品嚐與文創體驗都可以兼得！高雄市長陳其邁15日出席「國產鳳梨鬥陣來 產地縣市聯合展售」活動，在神農市集帶頭推薦金黃香甜、新鮮多汁的在地鳳梨，現場品嚐後盛讚「幸福的滋味」。陳其邁表示，現在正是吃鳳梨的好時節，鳳梨富含維他命C，不僅幫助消化更養顏美容、容光煥發，鼓勵大家以行動支持鳳梨，享受台灣鳳梨的甜蜜美好。另外全台首座「塑膠產業館」15日正式啟用，見證台塑工廠華麗轉身為高雄第一座工業遺址公園，成為重要文化資產園區。

陳其邁指出，台灣種植鳳梨面積約7千公頃，高雄約佔全國13%，目前進入金鑽鳳梨盛產期，說明市府啟動5大調節措施以及多元管道行銷鳳梨，包括增加校園營養午餐的供給，電商、團購及加工廠也增加收購量，並上架各大通路行銷等，全面平穩鳳梨價格。陳其邁致詞時也感謝農委會陳副主委先前帶隊至日本東京食品展，史無前例聯合9縣市團結行銷，成果卓著，他也大力肯定高雄農漁產銷售到國際受到歡迎，並表示對台灣鳳梨有信心，認為好東西與好朋友分享。

高雄市長陳其邁品嚐鳳梨鮮果冰棒，鼓勵大家以行動支持鳳梨，享受台灣鳳梨的甜蜜美好。（高雄市新聞局提供）

行政院農業委員會這個週末與全國前六大鳳梨產地縣市，包含屏東縣、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣及南投縣等，合作辦理「國產鳳梨鬥陣來 產地縣市聯合展售活動」，現場除了時令的鳳梨鮮果，更集結各式鳳梨加工商品，與各縣市特色農產品，品項多元琳瑯滿目，也歡迎民眾高雄首選電商平台 https://www.khagri.org.tw/ 訂購到家。

陳其邁15日也至台塑王氏昆仲公園參與高雄文資月主題活動，與台塑集團總裁王文淵，以及在地在民意代、與會嘉賓們，共同開箱全台首座「塑膠產業館」，見證過去輝煌的台塑工廠華麗轉身為高雄第一座工業遺址公園，成為重要文化資產園區。陳其邁感謝王文淵總裁與台塑集團成就如今美好的公園，除了全數保留原來工業遺跡，現今整體造景綠草如茵，富含歷史文化意義，令人眼睛為之一亮。現場市集各式活動吸引大小朋友駐足參與，熱鬧歡樂讓人流連忘返。

圖說：高雄市長陳其邁前往全台首座「塑膠產業館」與台塑集團總裁王文淵及多位貴賓見證台塑工廠華麗轉身成為重要文化資產園區。（高雄市新聞局提供）

市府推動文化資產不遺餘力，文化局表示，呼應國際上4月18日的國際遺址日對於文化資產保護的重視，除了本週在台塑昆仲公園所辦理的主題派對活動外；4月29、30日在中都磚窯廠舉辦的「窯樂趣」將是文資月將登場的另一大型活動，講座、小旅行與市集在文資月尾聲讓大家體驗另一種工業文資的美。另外在英國領事館、旗山車站、左營舊城、武德殿、紅磚街屋等還有精彩活動持續進行，邀請大家4月高雄玩文資體驗春天不同的趣味，文資月詳細活動訊息請上高雄文化資產網https://heritage.kcg.gov.tw/。