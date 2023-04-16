春遊高雄，農產品嚐與文創體驗都可以兼得！高雄市長陳其邁15日出席「國產鳳梨鬥陣來 產地縣市聯合展售」活動，在神農市集帶頭推薦金黃香甜、新鮮多汁的在地鳳梨，現場品嚐後盛讚「幸福的滋味」。陳其邁表示，現在正是吃鳳梨的好時節，鳳梨富含維他命C，不僅幫助消化更養顏美容、容光煥發，鼓勵大家以行動支持鳳梨，享受台灣鳳梨的甜蜜美好。另外全台首座「塑膠產業館」15日正式啟用，見證台塑工廠華麗轉身為高雄第一座工業遺址公園，成為重要文化資產園區。
陳其邁指出，台灣種植鳳梨面積約7千公頃，高雄約佔全國13%，目前進入金鑽鳳梨盛產期，說明市府啟動5大調節措施以及多元管道行銷鳳梨，包括增加校園營養午餐的供給，電商、團購及加工廠也增加收購量，並上架各大通路行銷等，全面平穩鳳梨價格。陳其邁致詞時也感謝農委會陳副主委先前帶隊至日本東京食品展，史無前例聯合9縣市團結行銷，成果卓著，他也大力肯定高雄農漁產銷售到國際受到歡迎，並表示對台灣鳳梨有信心，認為好東西與好朋友分享。
行政院農業委員會這個週末與全國前六大鳳梨產地縣市，包含屏東縣、高雄市、臺南市、嘉義縣、雲林縣及南投縣等，合作辦理「國產鳳梨鬥陣來 產地縣市聯合展售活動」，現場除了時令的鳳梨鮮果，更集結各式鳳梨加工商品，與各縣市特色農產品，品項多元琳瑯滿目，也歡迎民眾高雄首選電商平台 https://www.khagri.org.tw/ 訂購到家。
陳其邁15日也至台塑王氏昆仲公園參與高雄文資月主題活動，與台塑集團總裁王文淵，以及在地在民意代、與會嘉賓們，共同開箱全台首座「塑膠產業館」，見證過去輝煌的台塑工廠華麗轉身為高雄第一座工業遺址公園，成為重要文化資產園區。陳其邁感謝王文淵總裁與台塑集團成就如今美好的公園，除了全數保留原來工業遺跡，現今整體造景綠草如茵，富含歷史文化意義，令人眼睛為之一亮。現場市集各式活動吸引大小朋友駐足參與，熱鬧歡樂讓人流連忘返。
市府推動文化資產不遺餘力，文化局表示，呼應國際上4月18日的國際遺址日對於文化資產保護的重視，除了本週在台塑昆仲公園所辦理的主題派對活動外；4月29、30日在中都磚窯廠舉辦的「窯樂趣」將是文資月將登場的另一大型活動，講座、小旅行與市集在文資月尾聲讓大家體驗另一種工業文資的美。另外在英國領事館、旗山車站、左營舊城、武德殿、紅磚街屋等還有精彩活動持續進行，邀請大家4月高雄玩文資體驗春天不同的趣味，文資月詳細活動訊息請上高雄文化資產網https://heritage.kcg.gov.tw/。
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