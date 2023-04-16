張惠妹高雄巨蛋演唱會今晚最後一場。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）在高雄熱唱逾半個月，16日在雄蛋舉辦第10場「ASMR」世界巡迴演唱會，也是此次開唱最後一晚，阿妹下午彩排心情興奮，即便11日她已因感冒喉嚨不適，緊急看了中西醫、試了各種偏方，今開演前仍感到不適，唱完第一首歌她嗓子已沙啞，仍拚命賣力演出、對著滿場歌迷大喊：「高雄最後一場！我聲音沒了、我跟你們拚了！全部站起來。」全場歌迷幫唱、心疼又不捨。

阿妹的經紀人陳鎮川開唱前受訪，透露其實倒數第3場及第2場阿妹已唱得很辛苦，「沒辦法像別場那樣控制（力道），必須很用力去唱出來，聽得出來，賣命在唱」。前幾天唱到〈孤單Tequila〉前，陳鎮川擔心她喉嘴發炎嚴重建議刪掉這首歌，阿妹怎樣都不答應，「她不讓我刪歌，還故意離開升降台，怕硬把她降下去，她還說『如果降下去我會爬出來』，結果唱完現場歌迷都在哭，聽得出她唱得很辛苦」。

此次開唱阿妹明顯更瘦更美，演唱會期間飲食控制壓力不小？陳鎮川表示她一切如常，透露阿妹改變最多的是更重視健康：「她現在早上10點就會回我訊息，以前沒有（下午）2點怎麼可能，以前開會是傍晚、再遲到一下就變晚上，現在是可以跟她約中午開會。」透露阿妹有在調理身體，簡單生活、簡單吃睡，「這1、2年她變得比較自在，她以前對人很沒安全感，不可能出來在外面唱歌」。