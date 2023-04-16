去年全球市場充滿挑戰，股債資產出現罕見「皆空」，考驗私人銀行財務顧問的服務、及豐富多樣的產品線作為支撐。在台外銀在平台、數位服務能力顯著改善下，憑藉集團總部的全球化布局優勢，與國際化的專業研究團隊，成功留住多數高資產客群，旗下管理資產AUM亦持續成長。

《亞元雜誌》（AsiaMoney）、《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker) 、《全球私人銀行家》 (Global Private Banker) 等國際金融評選機構，即注意到台灣私人銀行業務的成長。《亞元雜誌》近日評選星展銀行（台灣）為「台灣最佳國際私人銀行」，就指出，該行以財富管理做為消費金融業務主軸，而服務頂級財富管理客群的「星展豐盛私人客戶」（DBS Treasures Private Client）業務規模持續成長，廣獲客戶及外界認可。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，「星展豐盛私人客戶」專門服務資產規模超過新台幣3,000萬元的頂級財富管理客戶，提供基金、股票、債券、外幣組合、保險、結構型商品等多元的產品，符合資格的客戶可根據自身偏好與需求客製化投資組合，小額即可成單，自2018年推出以來業務持續穩健成長，在承接花旗台灣消金業務後，星展銀行（台灣）的財富管理業務規模更將大幅提升，讓台灣成為星展集團繼新加坡後第二大的財富管理市場。

《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker) 則頒發「台灣最佳國際私人銀行」獎給匯豐(台灣)商業銀行，這是匯豐台灣首次獲得該權威財經雜誌的私人銀行獎項。匯豐(台灣)商業銀行環球私人銀行負責人陳怡婷表示，匯豐台灣環球私人銀行於 2022 年進行全新定位，在台灣高階財富管理市場中是唯一為高資產客戶推出數位服務與保險服務的私人銀行。

《亞洲私人銀行家》編輯 Daniel Shane 表示，匯豐環球私人銀行不斷投資於台灣財富管理市場，除了豐富產品線、提升數位平台，也持續吸引人才，顯示台灣在全 球市場的重要性。這樣的投資顯然已見成效，儘管2022人 市場面臨諸多挑戰，匯豐在台灣市場的私人銀行新客戶數、新增資金淨值與營收都呈現大幅成長。

過往講求「專人的服務」，外銀私人銀行服務現在更講求數位銀行服務，渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行全球事業行政總裁徐仲薇來台視查時，特別指出渣打集團的許多數位金融服務創新，都是從台灣啟動，再推行到各個重點市場，目前的「myRM數位隨行理專」，在金融服務與交易過程中導入理財專員以及投資專家團隊的協助，在數位金融服務中添加與真人互動的親切感，並即時提供諮詢與建議， 協助客戶找到合適的投資標的與條件。

匯豐銀行的高資產客戶是全台唯一享有數位銀行服務的私人銀行客戶。陳怡婷指出，客戶能透過手機行動銀行App進行股票與基金交易，和24小時換匯，隨時隨地靈活調整投資組合，方便客戶即時完成多元的財富管理配置。 此外，星展也善用數位專長，讓客戶能透過專為財富管理客戶設計的「星展digibank」app及其它數位管道，自主操作包含外國債券數位交易服務、24小時即時線上換匯等超過50種交易與服務。