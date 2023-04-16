空氣污染恐增加致癌風險，胸腔科醫師蘇一峰今（16）日分享Nature期刊一篇英國空污與肺癌研究，其中發現台灣人因空污得到肺腺癌的比例最高，超過南韓與英國，不忍悲嘆「台灣第一名，全世界都看到了」。

蘇一峰今日在臉書發文，引述Nature期刊研究圖片指出，研究中對比英國、南韓、台灣，座標圖Y軸是肺癌，X軸是空氣污染，比例上台灣人罹患肺癌的機率，都超過英國和南韓，「台灣人吸了空氣污染PM2.5，會增加最多的肺腺癌」。

蘇一峰也補充，台灣的肺腺癌與空氣污染有關，PM2.5越高，肺癌風險越高，而空氣污染七成來自本土。

2018年行政院指出，影響我國空污占比大體上大約有34％來自境外，66％為境內來源。如以100％計算境內來源，「工業源」占27％至31％，「移動源」占30％至37％，「其他污染源」占32％至43％，而工業源中的「電力業」，在整體境內污染源占比約在4.5％至9.9％間。