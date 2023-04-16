味全龍16日以4比0擊敗樂天桃猿，3連戰橫掃對手，「大師兄」林智勝8局代打敲出3分炮、同時也用生涯300轟助隊鎖住勝果，生涯在桃園敲出61轟僅次澄清湖的62轟，今年球季開打已達成2項個人里程碑，但他說：「謝謝每一個在我低潮時出現的貴人，今天才有這個機會達到這樣的成績，我還會繼續往前進，不會停在這時候。」

林智勝去年繳出單季10轟的成績，距離300轟里程碑只差最後一步，今年開季大家都在期待本季首轟何時開張，今天原本教練體恤比賽時間是下午2點開打，將他移出先發打線，結果300轟卻出現在8局代打時。

出賽第10場、第39打席終於敲出生涯300轟，且是從鮮少挨轟的豪勁手中敲出，繞壘時就連桃猿球迷都給予掌聲，賽後他還被學弟們拋起來慶祝，林智勝說：「因為近況沒那麼好，上去代打只想盡力打到想打的球，結果怎樣沒去預想，有這樣的結果謝謝上帝。」

去年對戰豪勁林智勝5次吞下3K，唯一1次上壘是獲得四壞球保送， 今年第2次對決就讓豪勁成為紀錄中的一員。林智勝表示，豪勁球路非常刁鑽，去年對戰打從未敲安，也被三振很多次，「其實他在搶好球中很多球會偏高，但我都會失打，今天真的算是運氣好，沒有失打，所以有好的結果。」

林智勝在14日敲安、生涯1200打點達成，成為中職史上第2人，今天再達成300轟里程碑，對於接下來，他只希望今年球季能夠穩定出賽，身體保持健康。歷經受傷、出賽空間壓縮等挑戰，林智勝改披龍袍後繼續用手中球棒寫紀錄，他感謝職棒生涯中陪他度過低潮的家人、吳大哥（吳承諭的爸爸）、當時團隊的隊友，自己也會繼續向前邁進，不會就此停住。

不過林智勝也對龍隊主場球迷說抱歉，「劉基鴻跟我說，我在跑的過程他也在雞皮疙瘩，我是沒想太多，紀錄可遇不可求，尤其是全壘打，有打出來就好，在現場看到的球迷也蠻幸運的，雖然在主場沒辦法打出300轟，只能回去努力多打一點。」