南韓高人氣女團BLACKPINK近期在各地展開巡迴演唱會，也飛來台灣火熱開唱，讓BLINK（粉絲名）嗨翻，今(16)日，BLACKPINK登上美國科切拉音樂節（Coachella）演出，而眼尖的粉絲們更抓出「1亮點」，認為4人續約YG娛樂穩了。

今日，BLACKPINK登上美國科切拉音樂節（Coachella）演出，舞台魅力席捲全球，更是登上了推特的台灣流行趨勢榜單，可見4位少女的非凡人氣。然而，雖然合約終止的確定日期並未公開，但於2016年7月出道的BLACKPINK合約期或在8月約滿到期，讓不少人紛紛關注起她們的未來發展。

How you like that @BLACKPINK live stream?



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對此，有眼尖的粉絲們指出，BLACKPINK自出道以來，一直拿著的「粉紅色手持麥克風」已換成「粉、黑配色手持麥克風」，且YG娛樂也於今日曬出演唱會《BORN PINK》將在北美加場的消息。此外，更將於近日推出BLACKPINK的手機遊戲「BLACKPINK THE GAME」，種種線索讓BLINK們相信YG娛樂已「間接」證實了4位成員續約的消息。

事實上，據外媒《彭博社》報導，BLACKPINK於今日登台前，受訪時稱：「當我們是四個人的時候，創造了最大的協同效應。我們希望能夠繼續以BLACKPINK的身分創造我們喜愛的音樂。」消息PO後讓粉絲們嗨翻：「期待BP再爆神級舞台」、「可以放心了」、「祝BLACKPINK再創佳績。」